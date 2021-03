Le PDG RDA exclut un conseiller communal de Matoto de ses rangs

Dans une note de service signée de son secrétaire général par intérim Oyé Béavogui, le Parti démocratique de Guinée du Rassemblement démocratique africain (PDG RDA, parti du père fondateur Ahmed Sékou Touré) a annoncé l’exclusion de ses rangs le conseiller communal à la Mairie de Matoto Issiaga Tchotcho Bangoura. On lui reproche d’avoir coupé le pont non seulement avec les militants des Fédérations de Matoto I, II et III qui l’ont fait élire, mais aussi et surtout avec la Direction Nationale du Parti qui l’a propulsé sur l’échiquier politique guinéen. Lisez !!!

Les élections communales de Février 2018 ont ouvert la voie à tous les Partis Politiques agrées en Guinée d’installer une dynamique dans leur évolution politique en s’assurant une représentativité dans les différentes communes du pays.

Par cette initiative, une étude minutieuse fut menée à la Direction Nationale du PDG-RDA sur l’opportunité des candidatures dans certaines circonscriptions électorales, avec pour objectif, s’adjuger la performance tant attendue depuis des années.

Les circonscriptions retenues dans cette perspective au nombre de 18 ont toutes validé cette performance en faisant élire à travers les listes électorales présentées, des conseillers dont les vices-maires au nom du Parti constituant ainsi les élus locaux.

La liste de la circonscription de Matoto portée par 45 candidats ayant à leur tête le Camarade Issiaga Tchotcho Bangoura, connu une véritable bataille surtout au dénouement final à la centralisation, lorsque le Camarade Oyé Béavogui alors membre du Conseil National de la JRDA, actuel Secrétaire Général par Intérim, choisi par la Direction Nationale pour veiller aux intérêts du Parti à cette instance refusa tout compromis de corruption et fit valoir la victoire du Parti à Matoto, lui octroyant ainsi un (1) siège au conseil communal de Matoto.

Le Camarade Issiaga Tchotcho Bangoura alors devint par sa position de leadership sur la liste, conseiller communal à la Mairie de Matoto avec un poste de 7ème vice-maire.

Le Camarade Issiaga Tchocho Bangoura après avoir obtenu cette position depuis la proclamation a coupé littéralement le pont non seulement avec les militants des Fédérations de Matoto I, II et III qui l’ont fait élire, mais aussi et surtout avec la Direction Nationale du Parti qui l’a propulsé sur l’échiquier politique guinéen. Sur le fond le Camarade n’a jamais assisté à une quelconque réunion ou activité du Parti à quelque niveau que ce soit depuis son élection à ce poste.

– Invité par écrit à plusieurs reprises nombre de fois par la Direction Nationale au motif d’explications, le Camarade a toujours optés et pratiqué la politique de la chaise vide et refuse tout contact avec le Parti, ses militants et ses dirigeants.

– Il n’assume aucun rôle à la commune de Matoto conformément à la ligne révolutionnaire du PDG-RDA qui l’a investi à ce titre.

– Pire, le Camarade maintient une confusion totale sur les ristournes liées à la caution de 8 millions de francs guinéens (8.000.000 GNF) payés lors des dites élections communales.

– Dans les semaines qui suivent, des actions conséquentes seront entreprises par le Bureau Politique National pour la restitution immédiate du dit montant.

Il est évident que le mécontentement généralisé des militants exaspérés par un tel comportement, invitant la Direction Nationale à réagir exige une réponse immédiate !

Considérant que les faits reprochés au Camarade Issiaga Tchotcho Bangoura sont contraires aux statuts et règlement intérieur du Parti (articles 5 ; 74 et 75) et sont dénués de tout fondement, pour ces motifs, la Direction Nationale du Parti par la voix du Camarade Mohamed Touré Secrétaire Général du Parti décide : Monsieur Issiaga Tchotcho Bangoura, Ex-conseiller du PDG-RDA, 7ème Vice-maire de la Commune de Matoto est exclu de tous les organes et de toutes les instances du Parti Démocratique de Guinée du Rassemblement Démocratique Africain à compter de ce jour, Mercredi 03 Mars 2021.

Cette décision est définitive, irrévocable et sans appel.

La Révolution est exigeante, multiforme et globale. ‘’ A.S.T Responsable Suprême de la Révolution’’

Prêt pour laa Révolution !

Ampliation : Bureau Politique Nationale ; Comité Central ; Fédérations de Matoto I, II et III ; Elus du Parti (Locaux et National).

Camarade Mohamed Touré

Secrétaire Général du PDG-RDA

P/O Honorable Oyé Beavogui

Secrétaire Général par Intérim