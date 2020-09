Le Pedn aussi ‘’n’est ni candidat ni soutien d’un autre parti’’

Visiblement, le Pedn (Parti de l’espoir pour le développement national) de Lansana Kouyaté et l’Union des forces républicaines (UFR) de Sidya Touré qui ont décidé de boycotter l’élection présidentielle du 18 octobre prochain ne veulent être mêlés à quoi que ce soit. Dans une note parcourue par Mediaguinee, le parti de l’ancien Premier Kouyaté a haussé le ton contre des partis politiques issus de l’opposition qui disent avoir le soutien de son leader.

“Quand on opte pour la forfaiture, on l’assume. Que chacun assume sa décision en épargnant l’Espoir !”, lance le Pedn en direction de ses alliés engagés dans la course… Lisez !!!

Le Pedn n’est ni candidat ni soutien d’un autre parti

Dans le malaise d’assumer leur position incongrue, des partis politiques issus de l’opposition ne se gênent pas dans la déformation, désinformation et intoxication dans les quartiers et secteurs du pays. Fièrement engagés dans la mascarade en préparation comme alternative capable de battre le candidat illégal Professeur Alpha Condé, ces responsables rentrent dans leur petit soulier en se présentant devant les responsables locaux du PEDN sous prétexte qu’ils sont détenteurs d’un mandat du Président SEM Lansana Kouyaté. Quand on est sûr de gagner sur un fichier touffu d’éléments indus, l’on ne doit compter que sur ses moyens ayant motivé la décision.

Pour mettre fin à cette pratique d’un autre âge, le Bureau Exécutif National du PEDN a tenu à informer ses responsables et militants à travers la circulaire adressée à ses fédérations. Il est finalement évident que :

Aucun Responsable de structure n’a le droit, suite à la décision collective, de faire campagne ou voter pour un candidat quelconque ;

Les Responsables sont invités à se remettre au travail pour renforcer les bases et sensibiliser les militants sur les directives du Parti ;

Les militants sont invités à rester chez eux pendant les activités de campagne et de vote pour la discipline de parti ;

Les militants et sympathisants sont invités à appuyer les efforts du Parti au sein du FNDC pour la sauvegarde des acquis démocratiques.

Quand on opte pour la forfaiture, on l’assume. Que chacun assume sa décision en épargnant l’Espoir !

Le PEDN n’ira pas à cette élection et ne soutiendra aucun parti engagé dans cette forfaiture.