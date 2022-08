Le PEDN de Lansana Kouyaté alerte : « toute activité sous le label de l’organisation dissoute se fera sous l’illégalité »

Dans une interview accordée à Mediaguinee ce dimanche 14 août, le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) à travers son porte-parole a réagi par rapport à la dissolution du FNDC (Front National pour la Défense de la Constitution), une organisation à laqu’elle il a appartenu pendant des années avant de claquer la porte en avril dernier. Il se prononce aussi sur les manifestations du FNDC de ce 14 août à Bruxelles (Belgique) et le 17 en Guinée.

Mohamed Cissé…

Parlant de la dissolution du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) par le MATD, Mohamed Cissé a tenu à préciser ceci: « L’appréciation d’une décision administrative peut être fonction du cadre légal ou réglementaire. De ce point de vue, les lois référées dans le préambule de l’arrêté surtout la loi 013 dans son article 34 permet bien au MATD d’agir ainsi si les raisons sont fondées. En la matière, nous savons tous ce que nous avons vécu suite aux récupérations politiques même si les faits de violence ont été assumés et défendus par le FNDC dissous. C’est un acte administratif qui s’applique jusqu’à décision contraire du tribunal, fût-il administratif. Quant à notre appartenance au FNDC qui était devenu deux organisations parallèles après le 05 Septembre 2021 c’est-à-dire les parties politique et société civile, nous ne sommes plus membres depuis avril 2022. Nous avons notifié notre retrait au FNDC politique par lettre ».

A la question de savoir si les manifestations du FNDC (d’ailleurs dissous par le MATD) prévues aujourd’hui en Belgique et le 17 en Guinée sur toute l’étendue du territoire national sont nécessaires, le porte-parole du parti dirigé par Lansana Kouyaté a répondu en ces termes: « toute activité sous le label de l’organisation dissoute se fera sous l’illégalité. Il faut privilégier la voie légale afin d’apaiser la transition tout en réclamant ses droits s’ils sont estimés violés »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08