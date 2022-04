Le PG Charles Wright martèle : « les infractions contre l’environnement sont plus que les crimes contre l’humanité »

C’est une première en République de Guinée, les conservateurs de la nature sont désormais habilités à constater des infractions que subissent l’environnement tant sur la faune que sur la flore. Le Procureur Général a profité de sa mission d’inspection inopinée qu’il a effectuée avec son équipe le mercredi dernier pour doter des habilitations à la Brigade de Gendarmerie Nationale Près du Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêts, située à Coléah en face de l’ENAM, sur la route Niger.

À en croire le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, il ne sert à rien de créer une gendarmerie environnementale si on ne les donne pas les outils les permettant de faire les constatations des infractions par rapport à l’environnement : « Vous savez que les questions environnementales sont des questions universelles, notre pays s’est doté des conservateurs de la nature qui sont régis par une loi qu’on appelle la loi phonique et à côté de cela, la Guinée a un code de l’environnement. Ce code fait de l’environnement guinéen comme étant un patrimoine national et que ce patrimoine aussi constitue le patrimoine universel. Ce qui veut dire que lorsqu’il y a une gendarmerie environnementale qui évolue dans un domaine que je viens de vous décrire, il est nécessaire que les différentes infractions constatées en matière environnementale puissent être constatées, cela permettra non seulement à notre pays qu’il ne puisse pas rester en marge dans le respect des conventions et traités internationaux »

Plus loin, Alphonse Charles Wright a tenu à préciser que cette motivation tient du fait que ce service est un service primordial dans la mesure où les questions environnementales sont des questions de vie de l’homme sur terre : « Et qui parle de l’environnement, parle de l’environnement terrestre, maritime, l’atmosphère et tout ce qui s’en suit. Puisque nous sommes du ministère public, on ne peut pas orienter des actions que sur la faune et de la flore, il faut élargir ça au niveau du domaine de l’environnement. C’est pour cette raison que nous avons décidé ce matin de les doter d’habilitations. A partir de l’instant, ils sont habilités à constater ces infractions dans l’intérêt bien entendu de la défense de l’environnement en République de Guinée », a-t-il déclaré avant de rappeler finalement : « Un des mes assistants m’a rappelé que les infractions contre l’environnement sont plus que les crimes contre l’humanité. Vous savez, lorsqu’une personne commet un crime, il le fait à l’égard d’une seule personne mais, quand vous commettez une infraction vis-à-vis de l’environnement, ça touche toute l’humanité, parce que qui parle de l’environnement parle non seulement de l’homme, de la nature et de tout ce qui s’en suit »

Mamadou Yaya Barry