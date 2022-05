Le PM à Mamou: « ce que nous voulons, c’est le soutien et surtout le rassemblement »

Après Labé, le premier ministre Mohamed Béavogui, était à Mamou ce samedi. L’objectif de sa présence dans la ville carrefour est de s’enquérir des réalités que vivent ses concitoyens. Les sages de la région, réunis très tôt dans la matinée à Almamya ont fait des bénédictions pour l’Unité nationale, mais aussi pour la réussite de la transition.

A Mamou, le chef du gouvernement s’est entretenu avec toutes les autorités administratives, religieuses et coutumières de la région à la résidence située au quartier Almamya.

Après son entretien avec les autorités, Mohamed Béavogui a décliné l’objectif de sa visite. Selon lui, sa visite s’inscrit dans le cadre de véhiculer le message du chef de l’Etat concernant les grands chantiers de la transition.

« Nous avons décidé de délocaliser le travail du gouvernement à l’intérieur du pays. Nous sommes sur le chemin donc vers N’Zérékoré et nous avons estimé qu’on ne pouvait pas passer à Mamou sans s’arrêter. Mamou comme on le dit, c’est la ville carrefour. C’est la ville cosmopolite et c’est la ville de l’innovation. Et donc, nous nous sommes arrêtés pour essayer de comprendre aussi ce qui se passe à Mamou. Ecouter un peu. Parce que l’objectif en fait de notre déplacement, c’est de faire l’immersion. Donc, Mamou étant important, on a commencé ici même si elle est très courte. Mais elle a été très très fructueuse, très utile. Nous avons une équipe, un gouverneur de région et un préfet qui sont vraiment à la hauteur. Parce que je les ai écouté ce matin, ils comprennent les problèmes, ils ont des propositions de solutions. Nous les avons écouté. Nous avons aussi eu l’honneur de rencontrer les sages et de les écouter. Nous allons en tirer les leçons et répondre de façon claire », a confié le premier ministre Mohamed Béavogui.

Poursuivant sa communication, le chef du gouvernement Guinéen a demandé aux sages et à toutes les autorités de la région au Rassemblement.

« Le message principal, c’est le message qui consiste à réitérer la volonté du président de la transition, chef de l’Etat, d’aider ce pays a redevenir un pays normal. Les engagements qui sont pris sont encore plus valables aujourd’hui qu’hier. Et la voie que nous suivons, c’est celle-là. Le bonheur, c’est la cohésion, c’est le Rassemblement, c’est l’Unité et c’est le développement de ce pays. Ce chemin là, il ne changera pas. Le président plus que jamais réitère sa volonté et son gouvernement avec lui de marcher vers cette direction. Ce que nous voulons, c’est l’accompagnement de tous. Ce que nous voulons, c’est le soutien et surtout le Rassemblement », a demandé Mohamed Béavogui aux sages et autorités de la région.

Le chef du gouvernement s’est ensuite dirigé vers le Centre d’accueil de Mamou. Là, Mohamed Béavogui après avoir vu le centre dans de mauvaises conditions a demandé au préfet de poursuivre en justice l’entrepreneur. Car selon lui, l’entrepreneur n’a pas respecté le plan du bâtiment.

La visite du premier ministre dans la ville carrefour intervient après le passage le vendredi 20 Mai 2022 des ministres Ousmane Gaoual Diallo, Mamoudou Nagnalen Barry et celui des finances.

Jacques Kamano, correspondant à Mamou