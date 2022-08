Le PM aux acteurs miniers : « je vous invite à renforcer la cohabitation harmonieuse avec les communautés locales »

Comme annoncé, le Premier ministre, Chef du Gouvernement a présidé une rencontre d’échange avec l’ensemble des sociétés minières présentes en Guinée ce mercredi 31 août 2022 à Conakry. C’était dans les locaux du Chapiteau du palais du peuple en présence des membres du gouvernement et de plusieurs autres invités de marque.

A cette occasion, le Premier ministre fera savoir que « dans le cadre de la refondation de l’Etat guinéen sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, le secteur minier a connu depuis le 5 septembre 2021, des avancées majeures. Ces résultats positifs ont été obtenus grâce à la détermination et l’engagement personnel du président de la transition et grâce à vous également. Chers acteurs du secteur minier, par adhésion et votre soutien à la politique mise en œuvre depuis l’avènement du CNRD, soyez en vivement remercier. »

Poursuivant, il a tenu à indiquer à ses invités : « Je vous ai confié aujourd’hui pour vous rassurer et échanger en tant que partenaires autour des préoccupations de chacun d’entre nous afin de trouver ensemble, le meilleur cadre de collaboration. Comme l’avait dit le président de la transition dès l’avènement du CNRD le 5 septembre 2021, ‘’la Guinée respecte et respectera tous les engagements, conventions et accords auxquels elle a souscrit’’. Je peux rassurer ici de la volonté du gouvernement de poursuivre la matérialisation de cet engagement. Nous sommes convaincus que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons réussir à faire de nos projets des réalités tangibles. Je réitère donc la volonté manifeste du gouvernement et la ferme détermination du président de la transition à favoriser un climat des affaires plus propice dans notre pays. En plus de vos contributions communautaires qui sont à saluer, je vous invite à renforcer la cohabitation harmonieuse avec les communautés locales (…). »

Plus loin, il a rassuré en ces termes : « J’ai instruit le ministre des Mines et de la Géologie à recevoir individuellement les sociétés minières pour échanger des défis opérationnels spécifiques de vos entreprises, un rapport sera sanctionné à cet effet (…) Je voudrais ici vous dire que je suis un produit des miniers. Alors, travaillons tous pour exploitation minière responsable au bénéfice de toutes les parties prenantes. Je vous renouvelle la main du CNRD, ma disponibilité toute entière et de celle du gouvernement. Et garantir que ma porte vous ai toujours ouverte », a-t-il indiqué.

Youssouf Keita