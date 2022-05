Le Pm Béavogui aux jeunes : « y a des personnes à qui on a confié les maisons de l’Etat, et ils ont mis à leurs noms »

Le Premier Ministre guinéen Mohamed Béavogui a rencontré à N’zérékoré le 24 mai, à la maison des jeunes pour partager avec eux, les problèmes qu’ils rencontrent.

Le locataire du Palais de la Colombe a invité la couche juvénile à accepter de se former afin de se lancer dans l’entrepreneuriat, car selon lui, l’État ne pourra pas faire face à toutes leurs préoccupations

<<Il faut qu’on vous forme. On vous prépare pour que vous deveniez des entrepreneurs. L’Etat n’est pas un employeur qui donne la richesse. Soyez courageux, devenez les entrepreneurs. Chez nous, on a tout mis à l’envers. Il faut se lever travailler et entreprendre. Devenez riches en travaillant pour vous vous-mêmes en travaillant dans le secteur privé, c’est la-bas qu’on s’enrichit. A la fonction publique, on est au service du peuple », indique le Premier ministre.

Dans sa communication, le chef du gouvernement de transition qui était entouré des autres ministres n’a pas oculté la question liée à la récupération des domaines de l’État.

« Il y a certaines personnes à qui on a confié les maisons de l’Etat, et ils ont mis à leurs noms. On leur demande de quitter, c’est impossible. C’est vrai, ces gens-là ont reçu ces domaines parce qu’il y avait des fonctionnaires véreux qui leur ont fait payer des domaines qu’on doit pas donner et ça c’est injuste. Soyons clairs, ils seront rétablis dans leurs droits », annonce Mohamed Béavogui.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

Tél : 621-94-17–77.