Le PRD quitte la CORED: “il y a des gens qui traînent des casseroles dans ce pays” (interview)

Depuis le malentendu né de la désignation du porte-parole au sein du Collectif des Partis Politiques (CPP) qui a amené plusieurs acteurs politiques à quitter cette coalition pour en créer d’autres, les vagues de démissions continuent au sein de la CORED dirigée par Elhadj Mamadou Sylla, président de l’UDG. Ce Mardi 8 février 2022, c’est au tour du président du Parti pour la Réunification et le Développement (PRD) de quitter les rangs de la CORED. Peu de temps après cette démission notre rédaction a eu un entretien avec cet acteur politique qui se retrouve sans destination pour l’instant.

Mediaguinee: M. Bah, nous venons d’apprendre que vous avez décidé de claquer la porte de la CORED. Est-ce qu’on peut savoir les raisons qui ont motivé cette démission ?

Thierno Mahmoud Bah: Il n’y a pas d’animosité dans ce qui s’est passé. Premièrement j’ai été membre de la CORED simplement parce que c’était l’ancienne opposition républicaine qui mobilisait l’ensemble des présidents des partis politiques ou les politiciens mieux appréciés, la dynamique citoyenne à l’intérieur du pays et de pouvoir contribuer positivement ou massivement, s’il y a nécessité…»

Mediaguinee: Est-ce qu’on peut savoir aujourd’hui quelle est votre destination ?

Thierno Mahmoud Bah: « Nous sommes dans les consultations, nous avons beaucoup de personnes qui nous ont appelé, il ne faut pas aller vite vers les autres. Je pense qu’il faut évaluer, analyser leurs volets politiques, leurs orientations politiques et surtout par rapport à leurs passés également, parce qu’il y a des gens qui trainent des casseroles dans ce pays. C’est difficile de les accompagner sur n’importe quel plan aujourd’hui. Nous, nous voudrons être aujourd’hui des meilleurs politiciens pour l’avenir de la Guinée, à savoir la coalition que nous allons mettre en place la prochaine fois que nous soyons vus et reconnus […] Nous, nous voulons apporter l’intelligencia à la Guinée, les élites à la Guinée, surtout des cadres intègres à la Guinée.»

Mediaguinee: A l’allure où vont les choses, on voit beaucoup de coalitions qui se créent. Est-ce que vous allez créer une nouvelle coalition ou bien vous allez intégrer les coalitions existantes ?

Thierno Mahmoud Bah: « C’est une réflexion que nous sommes en train d’approfondir actuellement parce qu’il y a trop de coalitions, est-ce qu’il faut créer une autre coalition encore. Mais s’il fait créer une nouvelle coalition, ça sera avec des nouvelles dynamiques. Ou bien est-ce qu’il ne faudrait pas chercher d’autres personnes ressources avec lesqu’elles il faut cohabiter? Donc, on n’a pas encore conclu la nouvelle coalition qu’il faut intégrer, ou bien s’il faut créer une nouvelle coalition.»

Mediaguinee: Est-ce que vous avez été approché par les coalitions qui existent ?

Thierno Mahmoud Bah: « Oui, j’ai été approché par des coalitions qui existent, notamment 3 coalitions mais je ne vais pas vous divulguer les noms parce qu’on est en consultation. Ce n’est pas un marché d’orgueil politique pour dire dans ma coalition il y a 20 partis politiques qui existent. Pour le PRD, c’est de collaborer avec des cadres sereins, des cadres compétents, des politiciens qui peuvent apporter des solutions à ce pays-là. Pour nous, c’est ça la chose la plus importante.»

Réalisée par Mamadou Yaya Barry