Le préfet de Kindia a vaincu la covid-19 : ”je vais continuer à me battre au sein du comité préfectoral de riposte”

Après une dizaine de jours passés au centre de recherche en épidémiologie microbiologie et soins médicaux de Pastoria, le préfet de Kindia, est sorti guéri. Dès sa sortie, N’fansoumane Touré a réitéré son engagement à lutter contre le nouveau coronavirus.

C’est le lundi 05 juillet dernier que le préfet de Kindia a été déclaré positif. Interrogé, vendredi soir sur son séjour au CREMS, Elhadj N’fansoumane Touré raconte : “Lorsque j’ai été testé positif sous ma demande, j’ai été hospitalisé au CREMS où j’ai eu à passer une dizaine de jours. Après avoir effectué deux tests contrôles qui se sont révélés négatifs, l’équipe soignante à décider de me libérer. En terme de prise charge, avant même mon arrivée, l’attention qui nous a été signalée, elle était très bien et moi-même c’est ça que j’ai eu à constater avec le personnel médical et paramédical qui ont de l’attention, de la prévenance car tous les matins jusqu’aux soirs, les médecins se relayaient pour nous prendre en charge de façon efficace. J’ai eu à noter ça avec satisfaction”. Ajoutant que “la lutte, on a commencé à la mener ensemble dès les premiers moments de l’apparition de cette maladie jusqu’à mon hospitalisation. Ce qui m’anime le cœur et l’esprit, c’est que au sein de ma famille, en dehors de la famille, je vais continuer à me battre au sein du comité préfectoral de riposte pour que nos populations comprennent la nécessité de respecter et avec rigueur ces mesures sanitaires non seulement pour se protéger mais pour protéger les autres contre la propagation de cette pandémie”.

Le préfet de Kindia doit encore rester à la maison pour une dizaine de jours avant de reprendre boulot pour inciter les populations à respecter les mesures sanitaires qui semblent être négligées dans sa préfecture.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

