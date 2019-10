Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana lance les activités du fonds de développement industriel et des PME

Le Premier ministre a présidé ce vendredi, la cérémonie de lancement du Fonds de Développement Industriel et des PME, dont la mission est de mobiliser et d’utiliser des ressources provenant de différentes origines, afin de promouvoir le développement industriel et l’entrepreneuriat, tout en prenant en charge les besoins de financements.

Pour remplir ses missions, le FODIP développe un ensemble d’outils et d’instruments financiers novateurs, permettant de mieux répondre aux aspirations de croissance durable de l’économie nationale. L’objectif principal est de qualifier et de densifier le tissu industriel dans un environnement hautement concurrentiel, et de perfectionner des entreprises industrielles et des PME.

Pour son directeur général Monsieur Aliou Souaré, le Fonds de Développement Industriel et des PME, repose principalement sur l’équité, l’intégrité et la durabilité. Il intègre le principe de suivi-évaluation pour une meilleure efficacité et s’inscrit dans une démarche inclusive et durable. Le FODIP développe une approche collaborative reposant sur le principe « Faire mieux ensemble ».

Présent à la cérémonie, M. Ruben Phoolchund, Représentant Afrique de l’ITC, a souligné qu’à travers INTEGRA, l’ITC accompagnera les jeunes entrepreneurs et TPE-PME, qui soumettent des dossiers aux institutions financières pour acceptation.

Egalement présent, M. Léandre Bassolé, Représentant de la Banque Africaine de Développement, estime que le lancement du FODIP revêt toute l’importance du secteur privé guinéen marqué par la relance des unités industrielles destinées à la transformation des produits locaux.

Pour sa part, le ministre d’Etat, ministre de l’industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, Tibou Camara, a précisé que conformément à la vision du Président de la République, l’équipe gouvernementale dirigée par Dr Ibrahima Kassory Fofana, a engagé la Guinée sur la voix de la transformation économique et sociale afin d’en faire un pays émergent à l’horizon 2030. Il a par la suite indiqué qu’à l’instar des autres pays africains, un vaste programme a été entrepris dans le cadre de la transformation industrielle et la promotion du contenu local dans tous les secteurs.

Prenant la parole, le Premier ministre a affirmé que le FODIP est un instrument innovant de renforcement de capacités des structures d’appui de l’écosystème entrepreneurial guinéen. C’est aussi une plate-forme qui mutualise les interventions afin de garantir une meilleure efficacité opérationnelle. Pour Dr Ibrahima Kassory Fofana, son avènement constitue ainsi une étape majeure dans le processus d’appui au développement du secteur industriel et des PME.

Pour finir, il a invité l’ensemble des participants, et principalement les acteurs du secteur privé, à s’impliquer effectivement dans la mise en œuvre des programmes de cette nouvelle institution, afin de mieux bénéficier de son accompagnement technique et financier.

« L’opérationnalisation du FODIP s’inscrit dans la dynamique des actions prioritaires du Gouvernement visant à créer des conditions favorables au développement du secteur privé », a conclu le Premier ministre.