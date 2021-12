Le Premier ministre, Mohamed Béavogui à Lomé

Lomé 11 décembre 2021 – En tournée dans la Sous-région, le Premier, ministre est reçu par le Président Faure Essozimna Gnassingbé Eyadéma du Togo. Mohamed Béavogui est porteur d’un message du Président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya.

« C’est un message fraternel. Un message pour informer de l’évolution paisible de la situation en Guinée. Démontrer que nous faisons des progrès dans notre marche vers la refondation du pays. Le président nous a très bien reçu, il a pris note des progrès que nous faisons. Il nous a encouragé à continuer à faire en sorte que la paix, la concorde et l’entente règnent dans notre pays » a confié à la presse le Premier ministre.

L’entretien entre l’émissaire du Colonel Mamadi Doumbouya et le Président du Togo s’est déroulé dans la fraternité et la cordialité en présence de la Premier ministre du Togo Victoire Tomegah Dogbè et du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Guinéens de l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté.

Communication Primature