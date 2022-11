Le Premier ministre rencontre le Quatuor, ce jeudi

Peut-être la bonne occasion. Le Premier ministre guinen Dr Bernard Giumou pourrait remontrer ce jeudi 3 novembre le Quatuor en vue du dialogue politique La prise de contact, selon la Primature aura lieu au siège de l’UDG à Dixinn dans l’après-midi.

« Le Premier ministre et sa délégation comptent échanger avec les représentants de la Convergence pour la Renaissance de la Démocratie en Guinée (CORED), de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD), du FNDC-Politique et du Rassemblement du Peuple de Guinée – Arc-en-ciel (RPG-AEC) et alliés », indique la Primature. Ajoutant que depuis le 26 octobre 2022, Dr Bernard Goumou se rend dans les QG des alliances et coalitions des partis politiques et des organisations de la société civile, en vue de favoriser des échanges « constructifs » sur la Transition.