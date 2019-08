Le premier président gambien Dawda Kairaba Jawara est mort

En Gambie, un ancien président de la République s’est éteint mardi, annonce l’actuel chef de l‘État, Adama Barrow. Dawda Kairaba Jawara fut le tout premier président de ce petit État d’Afrique de l’Ouest enclavé dans le Sénégal.

C’est sur sa page Twitter que le président gambien a annoncé la nouvelle. « C’est avec regret que nous apprenons la nouvelle du décès de l’ancien président, Sir Dawda K. Jawara, âgé de 95 ans », a écrit Adama Barrow. Non sans exprimer le sentiment qu’il éprouve suite à cette disparition. « Son décès est en effet une grande perte pour le pays en particulier et pour l’humanité en général », a ajouté le président gambien.

