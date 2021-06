Le président Adama Barrow à Conakry : ‘’je viens pour apprendre auprès de mon grand-frère’’

Comme annoncé, le président gambien, Adama Barrow en compagnie d’une forte délégation de son pays est arrivé à Conakry ce jeudi, 3 juin 2021 pour une visite d’Etat de 48 heures.

C’est à 13 h 53 mn que son avion de commandement s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international de Conakry Gbessia. Après l’exécution des hymnes nationaux, la revue des troupes et le salut des membres du gouvernement, des présidents d’institutions constitutionnelles et des diplomates accrédités en Guinée, le président Condé et son hôte ont eu un premier tête-à-tête au salon d’honneur.

C’est au terme de cette première rencontre que le président Barrow a déclaré à la presse :

« Je suis très heureux d’être en Guinée et c’est ma toute première visite en République de Guinée. Le but de ce voyage est rencontrer mon homologue et grand-frère, Pr Alpha Condé pour discuter des questions d’intérêt commun pour nos deux (2) Etats. Nous aurons des discussions qui, je pense auront bénéfiques pour toute la sous-région qu’est la CEDEAO. Aussi, c’est de savoir que mon grand-frère, Pr Alpha Condé est un président expérimenté. Pour ma part, je suis jeune président et je viens pour apprendre de mon grand-frère. Il n’est un secret pour personne au niveau chefs d’Etats que le président Alpha Condé est une personne qui a un savoir et qui est très expérimenté. Et l’expérience ne s’achète pas, vous devez l’avoir. »

Youssouf Keita, depuis l’aéroport de Conakry