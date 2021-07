Le président Alpha Condé attendu à Koundara, lundi (source)

Sauf dernière décision, le président de la République, professeur Alpha Condé, est attendu dans le Badiar dans la matinée du lundi 12 Juillet prochain. Une visite qui s’inscrit dans le cadre du lancement de la campagne de reboisement.

Selon le chef de section des eaux et forêts de Koundara capitaine Koimo Sandé, le Président de la République sera accompagné du ministre de l’environnement, des eaux et forêts Oyé Guilavogui et plusieurs autres personnalités

Par ailleurs, président de la commission technique de l’événement Koïmo Sandé confie que la cérémonie de lancement est prévue le matin et ensuite le président procédera à une remise des panneaux solaires aux populations de Koundara, ville située au nord de la Guinée et à une vingtaine de kilomètres de la frontière sénégalaise. Non sans rassurer quant aux dispositions prises pour la réussite de l’événement.

Madjou Bah