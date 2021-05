Le président Alpha Condé souhaite Aid Moubarak à tous…

Les fidèles musulmans de Guinée, à l’instar de leurs coreligionnaires d’autres pays célèbrent ce jeudi, 13 mai Aid Al Fitr qui marque la fin du mois de ramadan. A cette occasion, le Président de la République, Pr Alpha Condé, à travers sa page facebook, a souhaité bonne fête à tous les Guinéens.

« Je souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l’Aïd el Fitr. Qu’Allah dans Sa grandeur et Sa miséricorde infinie accepte notre jeûne, exauce nos prières, fortifie notre foi et protège notre pays. Mettons à profit cette fête du Ramadan pour renforcer la cohésion nationale, indispensable au mieux-être de tous les Guinéens ! », mentionne-t-il.