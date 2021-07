João Lourenço à Conakry: “notre lutte de libération est passée par la Guinée”

En visite officielle en Guinée depuis quelques heures, le président angolais João Lourenço a indiqué jeudi que l’objectif concret de sa visite est de donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération économique entre la Guinée et l’Angola.

« Comme vous le savez, les relations entre la Guinée et l’Angola sont des relations historiques. Notre lutte de libération est passée par la Guinée. Le peuple angolais a bénéficié de l’aide du peuple guinéen pour accéder à l’indépendance. Nous serons toujours reconnaissants de l’appui reçu du peuple guinéen » a rappelé João Lourenço, le président angolais.

Et d’ajouter: « Et aujourd’hui, nous avons compris qu’il ne faut pas faire seulement des références historiques, il faut donner des pas concrets de notre coopération bilatérale et surtout dans le domaine économique entre les deux pays. Notre mission en tant que chefs d’État est de développer l’Angola et la Guinée et il n’y a pas de pays qui se développe à travers le monde sans coopérer avec d’autres pays. L’objectif concret de cette visite est de donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération économique entre les deux pays ».

Le chef de l’Angola, vaste et riche pays de l’Afrique australe, dans sa visite de 72 heures visitera le port autonome de Conakry et plusieurs accords de coopération seront signés.

La dernière visite en Guinée d’un chef d’État angolais est celle de Agostinho Neto sous la présidence de Ahmed Sékou Touré.

Sadjo Bah