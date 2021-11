Le président Cellou est un leader politique qui a des principes et des valeurs à respecter (Fodé Oussou)

🛑Fodé Oussou Fofana V/P de L’UFDG🛑Si certains politiciens pensent que la morale n’a pas sa place en politique, chez nous la morale est un sacerdoce …

Sur ce, le président Cellou ne peut pas prendre part à une réunion d’une coalition de partis politiques sans mandat de son parti et de celui de sa coalition politique..

Il s’est forgé ses valeurs depuis qu’il est rentré en politique en prenant la tête de L’UFDG…

C’est le seul leader du paysage politique Guinéen qui a le plus souffert de trahison et de retournements de vestes, mais jamais ces actes n’ont entamé sa détermination en l’amitié et aux relations séculaires entre Guinéens..C’est pourquoi , il est important de préciser qu’avant son départ pour l’Europe , le président Cellou avait eu un entretien avec Dr Doré qui lui avait suggéré de prendre le leadership de réunification de la classe politique GUINÉENNE. il avait tout naturellement accepté le principe en attendant son retour de sa tournée Européenne..En Europe, le président Cellou appellera Mamadou Sylla au téléphone souhaitant le rendre visite et ce malgré leurs divergences sur le fait qu’il n’ait pas reconnu ce dernier comme chef de file de l’opposition du défunt régime de Alpha assorti de la dernière Constitution tronquée et imposée au peuple de Guinée.

Mamadou Sylla dira au président qu’il est déjà de retour en Guinée. Il lui a ainsi promis de le rendre visite dès son retour au pays..

Le jour de cette rencontre et en route pour Dixinn , le président Cellou appellera Mamadou Sylla pour dire qu’il arrive bientôt à son domicile….

Arrivé chez Mr Sylla, le président ne sachant pas qu’il y avait là une rencontre d’une coalition de partis politiques s’est bien entendu entretenu en aparté dans un salon avec avec M Sylla accompagné de M Doré et d’un autre …

C’est quand Mamadou Sylla a convié les autres membres de la coalition à la rencontre qui était pour sa part une visite de courtoisie qu’il a décidé gentillement de prendre congé de M Sylla puisque n’ayant aucun mandat de L’UFDG ni de L’ANAD pour prendre part à cette rencontre . Cette clarification est importante et Mr Sylla peut en témoigner pour sa crédibilité personnelle.

L’opinion doit savoir une chose que L’UFDG et L’ANAD se battent pour une transition apaisée qui aboutira à l’organisation d’élections libres et transparentes..A ce titre, elles sont ouvertes à toutes initiatives allant dans ce sens pourvu que cela se passe dans le respect des règles de bienséance requises . Pour sa crédibilité et l’intérêt supérieur de la nation, j’en appelle à la classe politique Guinéenne ; <<Avançons ensemble sans autres considérations subjectives pour arriver à un ordre constitutionnel normal>>

Fode Oussou Fofana V/P de L’UFDG