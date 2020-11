Le président chinois félicite Alpha Condé pour sa victoire

Le président Alpha Condé continue de recevoir des massages de félicitations après sa large victoire à l’élection présidentielle du 18 octobre dernier.

Le président chinois Xi Jinping a adressé ses sincères félicitations à son homologue guinéen et mis en avant l’amitié qui lie leurs deux nations depuis plusieurs décennies.

“En tant que bons amis et bons frères sincères et de confiance mutuelle , la Chine et la Guinée ont fait preuve de soutiens réciproques sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d’autre et ont bénéficié d’une coopération fructueuse dans tous les domaines”, a rappelé le président de la 2è puissance économique du monde.

« Nous apprécions notre tradition d’amitié et sommes prêts à travailler avec la partie guinéenne pour faire progresser davantage notre partenariat de coopération stratégique global pour obtenir des avantages pour nos deux peuples », a dit plus tôt le porte-parole le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d’un point de presse .

Mediaguinee