Le président du parlement de la CEDEAO chez Dr Dansa : « je suis là pour soutenir le gouvernement de la transition… »

En Guinée pour un séjour de trois jours durant lequel elle compte apporter sa contribution pour une transition réussie en Guinée, une délégation du parlement de la CEDEAO conduite par son président Sidie Mohamed Tunis a été reçu en audience ce lundi 24 octobre 2022, par le Président du Conseil National de la Transition (CNT) Dr Dansa Kourouma.

La rencontre a eu lieu dans la salle des actes du Palais du peuple en présence des membres du bureau et quelques Conseillers nationaux de l’organe législatif guinéen. Au sortir de cette audience qui a duré environ une heure, Sidie Mohamed Tunis est revenu sur les raisons qui l’ont motivé à entreprendre cette mission en Guinée.

« Le parlement de la CEDEAO est un corps législatif de la CEDEAO et nous représentons les populations de l’Afrique de l’ouest. Je devais être là depuis très longtemps pour rencontrer le CNT pour observer le processus de transition en Guinée. Mais récemment nous nous sommes rencontrés à Kigali et j’ai été impressionné par son discours qu’il a tenu. Il a présenté la Guinée de sorte à donner envie à tout le monde de venir en Guinée. Je suis très impressionné par le calibre du président que vous avez comme président du CNT. Donc s’il travaille pour vous en Guinée, sachez qu’il travaille à l’international. Quand il tenait son discours, j’étais assis avec des parlementaires seniors là-bas à Kigali qui ont fait des commentaires sur son discours. Cela a motivé mon désir de venir en Guinée. Je suis là pour soutenir le peuple de Guinée, pour soutenir le gouvernement de la transition, pour soutenir le CNT et aussi soutenir l’engagement qui est en cours entre le gouvernement et la CEDEAO. Comme nous le savons tous, le gouvernement guinéen et la CEDEAO ont eu un accord sur les 24 mois de transition. Notre travail au sein de la CEDEAO, c’est de faire en sorte que nous soyons en conformité avec le CNT par rapport au chronogramme obtenu », a-t-il estimé.

Honoré de cette visite, le Président du CNT a émis la volonté du président de la transition et de son institution, de normaliser les relations de la Guinée avec les pays et les institutions sous-régionales et régionales

« Nous sommes très contents et motivés à pouvoir accomplir notre part de mission avec humilité, honnêteté et responsabilité mais surtout fermeté parce que nous n’avons pas d’autres choix que de réussir cette transition pour qu’elle ferme la porte à d’autres transition et que les structures mises en place, résistent au temps. Et le président du parlement de la CEDEAO a émis aussi le souhait de recevoir une mission du CNT au sein du parlement de la CEDEAO. Ce qui est une avancée importante. Et parce que nous n’avons pas d’autres options que de normaliser nos relations avec les pays frères et amis, avec nos voisins et les institutions sous-régionales et régionales », a-t-il déclaré.

Exprimant la volonté du CNT de se battre aux côtés du gouvernement en vue de promouvoir un processus démocratique inclusif en Guinée, Dr Dansa Kourouma ajoute que cela nécessitera plusieurs types d’accompagnement permettant de présenter une meilleure image de la Guinée.

« Et c’est un travail de communication, c’est un travail aussi de motivation, mais aussi un travail de persuasion, et sur notre volonté à bien faire. Et tout simplement faire de telle sorte que pendant la transition, nous respectons nos engagements, nous nous confirmons aux meilleures pratiques démocratiques possible, pour qu’à la fin de la transition, ce comportement puisse faire tâche d’huile. Ce qui veut dire que nous, nous avons été d’abord exemplaires. L’exemplarité est un facteur essentiel pour garantir l’intangibilité des réformes. C’est fondamental. Et on ne peut pas le faire si on n’est pas accompagné sur un accompagnement technique, un accompagnement politique, sur un accompagnement diplomatique, mais aussi sur un accompagnement pour présenter la bonne image et la meilleure image possible du pays et la volonté de ses dirigeants à faire les choses de manière durable. Donc nous sommes fiers, nous lui souhaitons la bienvenue, et le travail continue avec le CNT mais aussi avec le gouvernement et tous les hauts responsables du pays pour qu’on ait une lecture cohérente et transparente de la situation du pays et d’un engagement mettant en place toutes les normes possible pouvant promouvoir un processus démocratique inclusif en Guinée », dira-t-il.

A préciser qu’en plus de leur mission, cette délégation de la CEDEAO, à sa tête son Président Sidie Mohammed Tunis est également conviée à prendre part à la cérémonie de reprise solennelle de la Session Parlementaire prévue le mercredi 26 octobre 2022 au Palais du peuple.

Maciré Camara