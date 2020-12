Le président du parlement libyen à Conakry, veut ”l’aide du président Condé pour régler les problèmes en Libye”

C’est à 16h28 minutes que le vol spécial à son bord duquel se trouvait le président du parlement libyen honorable Aguila Issa -choisi par les nations unies pour diriger le conseil présidentiel libyen- a atterri, ce jeudi 17 décembre à l’aéroport international de Conakry Gbessia.

Le patron du parlement libyen a été accueilli avec tous les honneurs par son homologue guinéen Amadou Damaro Camara, accompagné de certains députés guinéens et la délégation de l’ambassade de Libye en Guinée, à sa tête le chargé des affaires.

Le patron du conseil présidentiel libyen qui est dans la capitale guinéenne pour 72 heures échangera avec le président Alpha Condé autour des problèmes que traverse actuellement le pays de l’ex-guide Mouammar Kadhafi. Mais également coopération entre les deux pays.

“Je suis à Conakry sur invitation de Monsieur le président de la République de Guinée pour une visite de courtoisie. Je suis également là pour le féliciter après sa réélection à la magistrature suprême du pays”, a déclaré Honorable Aguila Issa. Ajoutant qu’ « Alpha Condé et moi, sommes très proches ».

« Nous sommes des amis. Nous profiterons de cette visite pour parler de nos relations diplomatiques, et même de l’avenir”, dit-il.

S’agissant des problèmes que traverse son pays, l’honorable Issa de soutenir :”Je veux l’aide de Monsieur le président Alpha Condé, parce que c’est quelqu’un de très connu sur le plan international, pour régler les problèmes que traverse la Libye en ce moment. Je sais qu’il peut faire quelque chose. Nous sommes des frères, la Libye et la Guinée. On verra, par la grâce de Dieu, comment renforcer ces liens”.

Visiblement très content de cette visite de son homologue libyen, le président de l’assemblée nationale guinéenne, Amadou Damaro Camara de confier : ‘’J’ai l’honneur que le président de la république le professeur Alpha Condé m’a fait de venir accueillir un ami à lui. Il m’a dit et précisé qu’ils étaient très proches. Ils se sont déjà rencontrés en Europe, précisément en Italie. Et qu’il serait très heureux de le recevoir pour discuter des problèmes africains et des problèmes entre la Libye et la Guinée”.

Elisa Camara

+224654957322