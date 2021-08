“Le président Habré reposera en terre sénégalaise” (Fatime Raymonde Habré)

Suite à l’annonce du décès du Président Habré, le porte-parole du gouvernement tchadien a fait état de la possibilité pour la famille du Président Habré de rapatrier son corps en précisant qu’aucun hommage ne lui sera rendu. De plus, le Consul du Tchad à Dakar s’est autorisé à faire des démarches auprès des autorités sénégalaises pour rapatrier le corps.

Face à une telle situation, Mme Habré tient à préciser, au sujet de Hissein Habré, “n’avoir rien demandé au gouvernement tchadien et en respect à sa mémoire et les idéaux qu’il a défendus toute sa vie, il reposera en terre sénégalaise, une terre d’islam».

Elle ajoute qu’un “jour viendra où le Président Habré sera entièrement réhabilité et tout ce qu’il a fait pour son pays, sera reconnu. Ce jour-là, il reposera en terre tchadienne, avec dignité, respect, considération et, avec tous les honneurs dûs à son rang et à ce qu’il a été toute sa vie. Telle a été toujours sa volonté et celle de sa famille”.

Fatime Raymonde Habré