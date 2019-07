Le président indien attendu à Conakry le 1er août : une visite tout santé

Ram Nath Kovind, le président indien, effectuera à partir du 1er août une visite à Conakry. L’annonce a été faite par le président Alpha Condé, samedi 20 juillet, lors d’une rencontre avec les professionnels de la santé. Cette visite de qui va durer 3 jours s’inscrit, selon le chef de l’Etat, dans le cadre de la coopération dans le domaine de la santé.

« Nous avons construit des hôpitaux, c’est vrai, nous sommes en train de moderniser l’hôpital Donka, le roi du Maroc est en train de construire l’hôpital mère et enfants à Sonfonia. Mais avant, Bernard Kouchner avait construit un à Coronthie. L’Inde a déjà financé le CHU de N’zérékoré et de Kankan et le président indien sera en visite officielle du 1er au 3 Août prochain. Dans le cadre de cette visite, l’Inde nous a déjà proposé un mémorandum d’entente dans le domaine du système de médecine traditionnelle, un mémorandum d’entente sur la télémédecine et télé-enseignement, l’électrification et la réfrigération de 200 infrastructures de santé en Guinée et la construction de deux hôpitaux à Kindia et à Labé », a dit le président guinéen.

Selon une note du cabinet de Conseil et d’audit PwC rapportée par le journal Le Monde, l’Inde, qui compte déjà 1,3 milliard d’habitants, est sur le point de dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde. Parmi les grandes économies émergentes, elle est aussi celle qui croît le plus vite, autour de 7 % par an. Le mastodonte devrait supplanter le Royaume uni, cette année, au 5è rang du classement des principales économies de la planète.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39