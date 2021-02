Le président Julius Maada Bio à Conakry : ‘’c’est pour régler les petits soucis’’

Comme annoncé par la Présidence guinéenne, le Président de la République de Serra Leone, Julius Maada Bio est arrivé ce lundi, 15 février 2021, à Conakry pour visite de travail de 48 heures. C’est à 17 h 15 mn que son avion de commandement a atterri sur le tarmac de l’aéroport international de Conakry Gbessia.

En compagnie d’une forte délégation, il a été accueilli au bas de la passerelle par son homologue guinéen, Pr Alpha Condé en présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions républicaines, des diplomates accrédités en Guinée, des chefs militaires ainsi qu’une forte colonie léonaise vivante en Guinée.

Après l’exécution des hymnes nationaux et la revue des troupes et des corps constitués, le président Alpha Condé et son hôte ont eu un bref entretien dans le salon d’honneur, avant de prendre le chemin de Kaloum.

Au salon d’honneur où il a été interrogé sur l’objet de sa présence en Guinée, il (Julius Maada Bio) a tenu à préciser :

« D’abord, je suis là pour rendre visite à mon grand-frère. Ensuite, c’est pour régler les petits soucis et c’est raison pour laquelle je suis là. »

Youssouf Keita, depuis l’aéroport