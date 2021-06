Le président Nana Akufo-Addo du Ghana, en Guinée pour une visite de travail

Comme annoncé par la présidence guinéenne, le Président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo est arrivé Conakry dans la soirée de ce jeudi, 10 juin 2021 pour une visite de travail et d’amitié à Conakry.

Il a été accueilli à l’aéroport international de Conakry-Gbessia par son homologue guinéen, Pr Alpha Condé.

Après l’exécution des hymnes nationaux, la revue des troupes et le salut des membres du gouvernement, des présidents d’institutions constitutionnelles et des diplomates accrédités en Guinée, le président Condé et son hôte ont eu un premier tête-à-tête au salon d’honneur.

Youssouf Keita