Le président sénégalais réceptionne des équipements scientifiques d’un coût de 52 milliards de FCFA

Le président sénégalais, Macky Sall, a procédé jeudi à Dakar à la réception d’équipements scientifiques d’un coût de 52 milliards de FCFA (environ 87 milions de dollars américains), destinés à 130 laboratoires pédagogiques et de recherche des établissements d’enseignement supérieur du pays.

Ces équipements seront installés dans les 130 laboratoires pédagogiques et de recherche des huit universités publiques du Sénégal, de l’Ecole polytechnique (EPT) de Thiès, de l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar (ESP) et de six instituts supérieurs d’enseignement professionnels (ISEP).

Le but visé dans l’équipement de ces laboratoires est de »faciliter aux chercheurs et aux étudiants, l’accès aux équipements modernes de qualité, tout en leur évitant des fréquents et coûteux déplacements à l’extérieur », a expliqué M. Sall.

Xinhua