Le président Tshisekedi à Conakry : ‘’le président Alpha Condé est quelqu’un que j’affectionne particulièrement’’

Comme annoncé, le président de la République Démocratique du Congo (RDC) et président en exercice de l’Union africaine Félix Tshisekedi, en compagnie d’une forte délégation, est arrivé à Conakry ce vendredi, 16 juillet 2021 pour une visite de travail et d’amitié.



C’est à 22h 08 mn que son avion de commandement s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international de Conakry-Gbessia, et il a été accueilli par le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, en présence de quelques membres du gouvernement et de la hiérarchie militaire.

Au salon d’honneur où il y a eu un premier tête-à-tête entre lui et le Premier ministre Kassory, l’hôte de la Guinée (Félix Tshisekedi) a tenu à préciser :

« C’est une visite de fraternité. Mon ainé (président Alpha Condé) est quelqu’un que j’affectionne particulièrement. Comme vous le savez, contrairement à beaucoup de chefs d’Etat africains, lui (président Alpha Condé) m’a reçu ici, alors que j’étais encore opposant. Malgré tous les risques diplomatiques qu’il y avait, il m’a ouvert la porte de son palais à deux reprises et il m’a accueilli comme un père pouvant accueillir son fils, accompagnant de ses conseils et de ses observations. Je lui avais promis que si je deviendrais président en exercice de l’Union africaine, je viendrais lui faire honneur. Et c’est qui explique la raison de ma présence tout simplement. Evidemment, à côté de cela, nous parlerons de l’amitié historique entre nos deux peuples et de la coopération aussi entre nos deux pays. Vous savez qu’il y a une bonne communauté guinéenne à Kinshasa et également ici beaucoup de congolais. »

Poursuivant, il a tenu à mentionner : « Au moment où le président Alpha Condé me recevait ici en 2017, il s’apprêtait le lendemain à aller prendre son mandat de président de l’Union africaine. Comme je l’ai dit, en tant que président en exercice de l’UA, les conseils et les observations du président Alpha Condé seront précieux », a-t-il martelé.

Youssouf Keita

+224 666487130