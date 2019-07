Le président tunisien Béji Caïd Essebsi meurt à l’âge de 92 ans

L'Allemagne connait actuellement son deuxième épisode caniculaire de l'été. Des températures dignes de l'Afrique : plus de 40 degrés sont attendus dans les prochaines heures.

Les éditorialistes allemands insistent sur l'imprévisibilité du nouveau locataire du 10 Downing Street et rappellent que le Brexit n'est pas le seul défi qui attend Boris Johnson.

Mayombo Omari, ancien député provincial du Nord Kivu s'exprime sur les attaques qui ciblent régulièrement les populations civiles dans la région et dont la plus récente a fait 12 morts à Béni.

La Cour pénale spéciale (CPS) est appelée à intensifier ses enquêtes judiciaires et recruter en urgence du personnel supplémentaire.

Après une semaine d’intenses réflexions, les acteurs politiques burkinabè ont proposé au chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, un rapport de synthèse sur les points consensuels et leurs désaccords au sujet du pays.

Cela n'aura duré qu'un mois. La suspension de la vente des récoltes de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana a été levée. Mais aucun accord avec les industriels n'a été trouvé.

Sans grande surprise, c’est Boris Johnson, l’ancien maire de Londres, qui a été plébiscité par les membres du parti conservateur pour succéder à Theresa May au poste de Premier ministre du Royaume-Uni.

Qui, de Boris Johnson et Jeremy Hunt, pour succéder à la première ministre britannique Teresa May ? Le doute sur le prochain chef du Parti conservateur et du gouvernement britannique sera levé d’ici quelques heures.