Le procès de Nanfo s’ouvre demain, à Kankan : Me Béa, le grand absent !

Interpellé à son domicile à Kankan le jour de la fête de Ramadan alors qu’il officiait en langue Maninka, l’imam Ismaël Nanfo Diaby sera jugé demain mardi 18 mai 2021 au tribunal de première instance de Kankan, a-t-on appris de son avocat.

Contacté par Mediaguinee, ce lundi, Me Salifou Beavogui, a confié que son client qui est placé sous mandat de dépôt depuis ce lundi matin est poursuivi pour des faits “de troubles à l’ordre public et violation de la réglementation en la matière par les maisons de culte’’.

« Mon client a été déféré au tribunal aujourd’hui. Et finalement il est poursuivi pour des faits de troubles à l’ordre public et violation de la réglementation en la matière par les maisons de culte. Donc il est placé sous mandat de dépôt et le procès pourrait s’ouvrir demain », a confié l’avocat. Et d’ajouter : « en dépit de toutes les menaces qui pèsent sur ma défense, j’avais vraiment voulu être présent mais le temps est très bref, et la distance aussi. Je ne peux pas quitter Conakry ce soir et être à Kankan demain pour une audience. Donc, je me suis confié à deux cabinets d’avocats qui vont me substituer. »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22