Le procès des évènements du 28 septembre 2009 s’ouvre le 28 septembre…(ministre)

Le ministre de la Justice et des droits de l’homme, par ailleurs président du Comité de pilotage pour l’organisation du procès des évènements du 28 septembre 2009, a lors de la réunion extraordinaire du comité de pilotage, les conseils des victimes, l’association des victimes, les conseils de la défense constitués, annoncé la date officielle de l’ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009, qui a fait plus de 150 morts. Et cette décision de tenir ce procès à date n’est nullement imposée à la Guinée, c’est une décision souveraine, dit-il.

Dans son discours de circonstance de ce vendredi 16 septembre, à la chancellerie, le ministre de la justice Alphonse Charles Wright d’indiquer: » j’ai l’honneur avec l’humilité, responsabilité, au nom du comité de pilotage que la date du 28 septembre est officiellement la date de la tenue du procès du 28 septembre 2009. Pourquoi cette date ? Pourquoi pas la date du 26 septembre ? Il faut faire une précision pour éviter la désinformation, la capacité du Guinéen à intégrer l’humeur et l’émotion nous pousse à faire cette précision. Et celà ne remet pas en cause la capacité de l’Etat à pouvoir organiser ce procès. La date du 28 devrait être la date de la tenue du procès mais très malheureusement à la demande de monsieur le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), qui a sollicité sa présence ici le 28 septembre, pour assister à l’ouverture du procès, il nous a été demandé de renvoyer cette date au 28 septembre 2022, puisque que c’est nécessaire puisque entre la CPI et les États il y a le principe de complémentarité. »

Plus loin, Alphonse Charles Wright a demandé à tous les acteurs qui vont prendre part à ce processus qui a déjà commencé à pouvoir faire en sorte que la Guinée puisse sortir de ce processus qui va révisiter l’histoire de la Guinée, notre passé. Mais insistant sur le fait qu’en sortant dans ce procès, une vision pour une Guinée où l’impunité n’aura plus désormais sa place.

Mamadou Yaya Barry