C’est une autre innovation du CNRD, au pouvoir depuis le 5 septembre dernier. Le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a annoncé, jeudi, la tenue des prochains conseils interministériel et ordinaire des ministres à N’zérékoré le mardi, 24 mai et jeudi, 30 mai. Ensuite à Kankan, 2è ville du pays. Ci-dessous, le compte-rendu du conseil ordinaire des ministres lu par la ministre de l’Information et de la Communication Rose Pola Pricemou👇👇