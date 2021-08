Le procureur de Kindia sur l’arrestation du régisseur et son adjoint : ‘’ils sont suspectés de complicité d’évasion’’

Suite à l’évasion de plusieurs prisonniers à la prison civile de Kindia dans la nuit du vendredi à samedi 28 août dernier, trois (3) personnes ont été arrêtées. Il s’agit du régisseur, son adjoint et le gardien chef. Ce mardi 31 août 2021, le procureur près le tribunal de première instance de Kindia s’est exprimé sur cette interpellation.

Selon lui, ils sont suspectés de complicité d’évasion. Le commandant Célestin Lamah, Jean Camara et le gardien chef de cette prison ont été interpellés par les gendarmes. Interrogé ce mardi, le procureur a confirmé la nouvelle, avant d’expliquer :

“Je confirme que le régisseur de la maison centrale de Kindia, son adjoint et le gardien chef ont été interpellés hier dans le cadre d’une enquête sur l’évasion qu’on a connu le vendredi au samedi passé aux environs de 2 heures. Ils sont suspectés de complicité d’évasion. L’enquête étant secrète, après l’enquête on saura ensemble ce qui s’est passé et chacun pourra donné sa version des faits”, expliqué Amadou Diallo.

A rappeler qu’au cours de cette évasion, 7 prisonniers ont réussi à s’enfuir, 2 ont été appréhendés et un a été tué par balle.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

