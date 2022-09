Le Procureur de la CPI est arrivé à Conakry : « le monde a les yeux tournés vers la Guinée »

À quelques heures de l’ouverture du procès du massacre 28 septembre 2009 qui a fait plus de 150 morts selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) Karim Asad Ahmad Khan (KC) est arrivé en Guinée. Il prendra part à l’ouverture officielle du procès attendu depuis 13 ans tant par les victimes que les inculpés.

M. Karim a été accueilli à l’aéroport International Ahmed Sékou Touré de Conakry à sa descente d’avion par le ministre de la justice et des Droits de l’Homme Alphonse Charles Wright.

Devant la presse, le Procureur de la CPI a exprimé toute sa satisfaction.

« Nous attendons ce qui va se passer demain le jour de votre indépendance, qui est un moment très important, un moment que le peuple de Guinée attendait depuis longtemps, depuis 2009. C’est le début d’un procès sur les événements de 2009, c’est le commencement du procès et nous attendons que cela puisse continuer d’une façon crédible puisque le monde a les yeux tournés vers la Guinée et moi j’ai la confiance et on nous a fait beaucoup de promesses et que tout va bien et que demain, ça sera le commencement d’un nouveau chapitre pour la Guinée. J’en dirai un peu plus demain et voilà ce que je devais dire aujourd’hui », dit le procureur.

Selon le communiqué lu à la télévision nationale, la cérémonie d’inauguration du bâtiment ad-hoc devant abriter le procès du massacre du 28 septembre est prévue pour le mercredi 28 septembre à 9h 30 minutes et l’ouverture du tout premier procès à 12h heures.

Mamadou Yaya Barry