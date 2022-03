Le procureur général dépoussière les dossiers de Paul Moussa et Inza Bayo de l’OGP, Sékou Camara et Saliou Barry de l’OGC

Lors d’un point de presse animé ce lundi 7 mars, par le Parquet Général (PG) de la Cour d’Appel de Conakry, le Procureur Général dudit Parquet Alphonse Charles Wright a fait savoir qu’il a pris des réquisitions de transmission d’un certain nombre des dossiers pour jugement devant la chambre des affaires de la CRIEF. Il s’agit des faits présumés de détournement de deniers publics contre les nommés Paul Moussa Diawara et Inzo Bayo de L’OGP et de Sékou Camara et de Mamadou Saliou Barry de l’OGC.

Dans sa communication le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry, a martelé ce qui suit : « Vu la procédure civile contre les nommés Paul Moussa Diawara, Inza Boyo, tous poursuivis pour des fautes présumées de détournements de deniers publics et complicité, faits prévus et punis par les articles 764, 765 du code pénal, vu les dispositions de l’article 21 de l’ordonnance /21/07/PRG/CNRD/SGG du 02 décembre 2021, portant compétence, organisation et fonctionnement de la CRIEF, entendu qu’au terme de l’article 5 et suivant de ladite ordonnance, les faits poursuivis contre les présumés en cours d’examen devant la Cour d’appel de Conakry sont de la compétence de la CRIEF, requiert en conséquence la transmission de la présence procédure au procureur spécial près la CRIEF pour jugement devant la chambre des affaires. Le dossier désormais contre monsieur Paul Moussa Diawara et Inza Bayo vont être transférés dès aujourd’hui au niveau de la CRIEF »

En vertu de la même loi énumérée ci-haut et les attributions de la CRIEF, la Cour d’Appel de Conakry ordonne la transmission des dossiers au procureur spécial près la CRIEF pour jugement devant la chambre des affaires. Il s’agit des dossiers de « Sékou Camara ancien Directeur Général de l’office Guinéen des Chargeurs et Mamadou Saliou Barry ancien Agent Comptable de l’Office Guinéen des Chargeurs, tous poursuivis pour des faits présumés de détournement des deniers publics ».

Mamadou Yaya Barry

