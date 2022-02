Le procureur spécial près la CRIEF motive l’inculpation des ex-ministres Ismaël et Tibou…

La CRIEF a inculpé mardi deux anciens ministres du président Alpha Condé, renversé le 5 septembre dernier par le Groupement des forces spéciales (GFS).

A la télévision nationale, le procureur spécial près ladite Cour Aly Touré a motivé l’inculpation des ex-ministres du Budget Ismaël Dioubaté, d’Etat à la Présidence Tibou Kamara et de l’ex-directrice des Affaires administratives et financières du Ministère de l’Enseignement Technique et de la formation professionnelle Eveline Folla Mansaré, tous poursuivis pour des faits de détournement des deniers publics, de blanchiment de capitaux, de corruption et complicité.