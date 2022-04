Le procureur Wright sur le terrain: la brigade de Bambéto interdite de recevoir des plaintes et l’habilitation d’un OPJ suspendue

Le Procureur Général (pg) près la Cour d’appel de Conakry a effectué ce jeudi, 7 avril 2022, une visite inopinée dans trois postes de gdndarmerie et cinq postes de commissariats centraux et urbains des communes de Ratoma et de Dixinn. L’objectif de cette inspection inopinée était essentiellement axé sur les mesures de garde-à-vue et les différents registres qui accompagnent ces différentes mesures.

Alphonse Charles Wright et sa suite ont visité le Commissariat de Dixinn, le Commissariat Central de Belle-vue, de l’Escadron de Gendarmerie Mobile N⁰2 de Hamdallaye, la Brigade territoriale de la Gendarmerie de Bambéto, le Commissariat Urbain de Police Bambéto-Cosa, de l’Escadron de Gendarmerie Mobile N⁰18 de Cosa, du Commissariat Central de Nongo et celui de Ratoma.

Si par endroits les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) font correctement leur travail, dans d’autres postes, le constat est alarmant. C’est le cas par exemple de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Bambéto où deux jeunes ont passé 8 jours de garde-à-vue, en violation des règles procédurales en la matière.

Visiblement très remonté, Alphonse Charles Wright a immédiatement suspendu l’habilitation de l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) et leur a interdit de recevoir des plaintes et a ordonné de transférer désormais toutes les plaintes au commissariat de Kaporo-Rails.

Ce qu’il faut retenir, partout où le Procureur Général est passé, le message adressé aux OPJ a été presque le même. Il a réitéré aux OPJ de bien faire leur travail comme stipule la loi.

« Quand les citoyens ont peur, ils viennent vers vous et ils auront confiance en nous si, quand ce que nous disons est en conformité avec à la loi, tout le reste n’est pas important. Le plus important, vous constituez une justice de proximité. Avant d’arriver devant un procureur ou un juge, c’est vous d’abord. Le premier contact en matière pénale est extrêmement important. Mais dès lors que leurs droits ne sont pas respectés, ils auront peur d’être privés de leur liberté sans aucune forme de procédure… Notre mission, c’est de faire en sorte que les citoyens qui quittent leurs domiciles vers chez nous, qu’on ne leur impose que la loi et la procédure, c’est dans ça se trouve notre grandeur… Nous comptons sur vous, on veut une police républicaine responsable, une police républicaine respectueuse des droits humains », a dit Alphonse Charles Wright devant les agents de la police judiciaire.

À la fin de cette inspection qui a duré toute la matinée, l’avocat général près la Cour d’appel de Conakry, Mamadou Dian Bora de souligner : « nous avons sillonné la presque totalité des services de police judiciaire de la Commune de Ratoma. Par endroit, il y a des soucis que nous avons rencontrés et devant lesquels nous avons eu à prendre des mesures. Vous avez vu ce qui s’est passé au niveau de la gendarmerie territoire de Bambéto sur la petite colline où ces services fort malheureusement de façon vraiment grave n’ont même pas de registre de garde-à-vue et où des personnes sont gardées depuis plus de huit jours, ce qui est inadmissible. Donc, nous avons pris des mesures par rapport à ces officiers de police judiciaire indélicats. Dans les autres services, Dieu merci ça va, les personnes qui sont poursuivies, c’est pour des affaires pénales, des mesures de garde-à-vue sont respectées. Donc, grossomodo, on peut dire que dans l’ensemble, à part un ou deux services, dans l’ensemble, les officiers de police judiciaire sont respectueux du code de procédure pénale, respectent les mesures de garde-à-vue, respectent les nouvelles orientations du parquet général et cela, c’est pour la protection des droits des populations », a-t-il souligné.

Poursuivant, il indique que la démarche s’inscrit dans les nouvelles orientations du parquet général : « Ce n’est pas la première fois que le parquet général sort, nous le faisons de façon systématique. Ils le savent, on ne les laissera pas respirer parce que nous sommes les surveillants des activités de ces officiers de police judiciaire. Les procureurs de la République sont les directeurs d’enquêtes. Mais il revient à nous de les surveiller. Et cette surveillance, elle est permanente, constante. On ne relâche pas l’affaire parce que si nous relâchons, c’est les droits des citoyens qui risquent d’être violés et ce sera de notre responsabilité. Certainement, dans les jours à venir devant ces mêmes services où nous irons dans une autre commune ou d’autres services, nous allons continuer vraiment à nous rassurer que chaque officier de police judiciaire, chaque service de police judiciaire travaille conformément aux codes de procédure pénale. Et ça concernera tout le ressort de Conakry jusqu’à Koundara. Le parquet général est déterminé à aller dans ce sens-là », a conclu l’avocat général près la Cour d’Appel de Conakry.

Mamadou Yaya Barry