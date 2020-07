Le programme INTEGRA appuie l’AGUIPE pour la formation de 30 jeunes en développement d’applications mobiles

Le Centre du Commerce International (ITC) en partenariat avec l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) a, dans le cadre du programme INTEGRA financé par l’Union Européenne, organisé un webinar de 2 jours sur le live coding.

Tenue du 2 au 3 juillet 2020, cette formation ciblant 30 jeunes issus de tout le pays a permis d’initier les bénéficiaires sur le développement d’applications mobiles Andoid natives. Ces dernières années, les métiers générés par les TIC connaissent une prolifération grandissante et attirent de plus en plus la jeunesse guinéenne. Les possibilités de création d’emplois dans ce secteur restent larges en Guinée. De ce fait, l’objectif est de combler la forte demande des entreprises à la recherche de profils dans le numérique afin de faciliter l’employabilité des jeunes dans le pays.

Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat entre l’AGUIPE et l’ITC, permettant aux jeunes guinéens en quête d’emploi de bénéficier des opportunités du programme INTEGRA tout en développant leurs compétences techniques et leurs qualifications professionnelles.

« Le Programme INTEGRA fournit aux jeunes guinéens les compétences techniques et la confiance nécessaire pour développer, promouvoir et vendre des applications mobiles. L’initiative vise à créer des opportunités d’emploi tout en créant des solutions aux défis rencontrés par les communautés locales. Grâce au succès qu’a connu cette activité, d’autres formations similaires suivront pour toucher une centaine de jeunes », confie Mamadou Bobo Bah, expert en charge des TICS et SERVICES de ITC au compte du programme INTEGRA.

Sur la même lancée, l’expertise et l’appui technique de INTEGRA auprès de L’AGUIPE ont permis à ces jeunes de se rendre opérationnel sur le développement d’applications mobiles Android natives et performantes avec le nouveau langage Kotlin.

Mohamed Cissoko, bénéficiaire se réjouit d’avoir assisté à cette formation. « J’avais des idées de développement déjà dans ma tête mais le fait d’assister à l’atelier virtuel avec INTEGRA m’a beaucoup aidé. Vous savez nous sommes dans une situation difficile que tout le monde vit actuellement avec le corona. Donc si vous avez des opportunités comme un tel atelier pour présenter un projet ou pour bien vous formez où vous pourrez nous rapporter quelque chose plus tard ou pour vous-même c’est quelque chose qui est avantageux d’un côté. Et d’un autre côté vous ne payez même pas parce que moi j’étais prêt à investir pour la formation mais je me suis rendu compte après que la formation était gratuite. Donc c’est ce qui m’a donné le courage et j’ai beaucoup appris et là en moins de quelques heures suis déjà en avance sur la création de l’application virtuelle », dira-t-il.

Au terme de ce webinar, les jeunes bénéficiaires dont la tranche d’âge est de 18 – 35 ans ont appris à non seulement développer des applications Adroid à travers le langage KOTLIN, à communiquer une application à une base de données tel que MySQL mais surtout à concevoir des interfaces répondant aux standards.

C’est ainsi que le programme INTEGRA apporte son expertise à L’AGUIPE dans le cadre de ce partenariat pour outiller les jeunes guinéens afin de répondre efficacement à la demande du marché.

Se réjouissant des résultats de cet atelier en ligne, Sékouba Mara, DG de l’AGUIPE affirme : « cette formation permet à une masse critique de jeunes de tirer parti de la technologie et de relever les défis personnels et locaux. L’initiative favorise également aux jeunes à renforcer la confiance en soi et la créativité, à briser les stéréotypes et à apprécier l’acte d’apprendre. Sur une échelle locale, cette formation peut être un instrument clé pour l’autonomisation des jeunes, en brisant leur isolement et en libérant leur potentiel. »

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’AGUIPE et l’ITC dans le cadre du programme INTEGRA financé par l’union européenne pour renforcer les qualifications professionnelles des jeunes guinéens afin de faciliter leur employabilité.

Maciré Camara