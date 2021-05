Le projet ”mon quartier propre’’ sera lancé le 26 mai prochain par le Ministère de l’Hydraulique et ses partenaires (communiqué)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’IEC (Information-Education-Communication), le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement appuyé par le projet Sanita villes propres mise en œuvre par l’Agence Belge de Développement Enabel et financé par l’Union européenne, procédera au lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation pour la mise en œuvre du projet « MON QUARTIER PROPRE » le 26 mai 2021.

Pour la réalisation de cet ambitieux programme d’Assainissement dans les cinq communes de Conakry,Manéah, Coyah et Dubréka, les deux partenaires ont organisé ce lundi, 03 mai 2021 une réunion d’échanges avec trente Influenceurs, issus du monde culturel, de la société civile et des médias en vue de leur implication positive à cette campagne dans le Grand Conakry.

Au cours de la rencontre de ce 03 mai, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et le Programme SANITA, villes propres, ont présenté le Plan IEC et la démarche envisagée. Ils ont ensuite exhorté les participants à user de leurs influences et de leur notoriété pour contribuer, à leur façon au changement de comportements des citoyens en vue de les amener à participer activement à assainir leur cadre de vie.

Ces influenceurs sont identifiés comme étant des potentiels ‘’ AMBASSADEURS DE LA PROPRETE’’ pour tout le processus de sensibilisation.

