Le projet WURI-Guinée décline sa stratégie de communication sur ses activités

Un atelier de partage du rapport de la stratégie globale de communication du projet WURI-Guinée a eu lieu ce mardi 9 juin 2020 à la Primature. C’était en présence des différentes parties prenantes parmi lesquelles le Ministère de l’action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance mais aussi le Directeur de cabinet adjoint du Premier ministre et d’autres membres du cabinet.

Il a été question à cet atelier, de présenter un document dont le but est de décliner les activités de communication du projet de façon efficace et efficiente dans le cadre de l’atteinte des objectifs duquel projet au niveau de la communication.

Ibrahima Sory Kéita coordinateur du projet et conseiller du Premier ministre en charge de l’économie numérique explique l’objectif du projet d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’ouest dit WURI-Guinée.

« Ce projet a pour objectif de doter l’ensemble des résidents en Guinée, puis tous les guinéens à l’extérieur, d’un numéro unique d’identification qui leur permettra d’accéder à tous les services offerts par l’Etat mais aussi par le secteur privé. Le constat est qu’en Afrique subsaharienne plus de 500 millions de personnes ne disposent pas d’une pièce d’identité suffisamment viable pour leur permettre d’accéder aux différents services. Donc en Guinée près de la moitié de la population ne dispose pas d’un tel identifiant. Donc à travers ce projet, on compte doter plus de monde au moins 80% de la population d’un identifiant reconnu par le gouvernement et qui permette d’accéder aux différents services », précise-t-il.

Pour l’atteinte des objectifs du projet, une stratégie de communication a été élaborée. Stéphane N’Zesseu, consultant en communication notifie que c’est compte-tenu d’un certain nombre de facteurs qu’elle a été proposée.

« L’idée c’est qu’elle soit connue et validé par les différentes parties prenantes. Comme je l’ai précisé à l’entame de mon propos, c’est un projet très ambitieux, novateur et on ne peut qu’être contents d’associer notre expertise pour la bonne marche de cela. C’est dans ce sens également que nous avons à l’issu de l’analyse de l’environnement, en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, nous avons proposé une stratégie qui permettra au projet de dérouler ses activités afin que l’opération de recensement et d’identification des populations de la Guinée soit un succès. Oui à côté de la stratégie nous avons aussi proposé un plan d’action qui permettra à l’équipe d’assurer la mise en œuvre et le suivi », dira-t-il.

A rappeler que le programme WURI-Guinée est une initiative du gouvernement guinéen financé par le Groupe Banque mondiale à hauteur de 49,7 millions de dollars US.

