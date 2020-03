Le PUP appelle à l’unité nationale et au respect des lois en Guinée

Depuis plusieurs mois maintenant, la Guinée traverse une crise socio-politique qui fragilise son élan économique et fragilise le tissu social. A propos, la direction nationale du parti de l’unité et du progrès (PUP, ancien parti au pouvoir) a, dans un discours lu samedi, 14 mars par Elhadj Fodé Bangoura appelé les Guinéens à renforcer l’unité nationale, invitant le gouvernement à l’application impartiale des lois en vigueur et à l’instauration d’un dialogue inclusif.

Selon Fodé Bangoura, “l’image que livre la Guinée d’aujourd’hui est faite de tristesse, de désolation, de catastrophes mettant les Guinéens dos à dos après avoir perdu, sciemment ou inconsciemment, tout ce qui faisait d’eux un même peuple“.

En effet, le moment est grave, l’angoisse et l’insécurité règnent à Conakry et dans plusieurs villes de notre pays. Cette insécurité est grandissante à cause de la déliquescence de l’Etat; l’ethnostratégie paralyse les secteurs vitaux de la vie nationale; l’hostilité et l’arrogance de certains citoyens mettent notre pays au bord de la flamme. Le chômage des jeunes les rendent fragiles et prêts à tout accepter; le blocage politique, la crise institutionnelle et syndicale sont autant de problèmes qui interpellent la conscience commune“, déplore le PUP.

A l’en croire, c’est au regard de tous ceux qui précédent, il faut éviter que notre pays ne sombre dans la guerre civile. Fidèles aux idéaux de la paix et de l’unité nationale si chers au général président Lansana Conté, nous militants du P.U.P exhortons à la paix à l’unité nationale et au vivre ensemble entre Guinéens”.

En conséquence dit -il, “nous militants et sympathisant du P.U.P attendons du gouvernement des reformes urgentes, socialement, politiquement justes et économiquement efficaces“. Tout en exigeant “l’application impartiale des lois en vigueur et l’instauration d’un dialogue inclusif et régulier dans un esprit de fraternité, de tolérance et de l’unité afin de consolider les bases de notre société”.

Elisa Camara

