Suite à l’annonce du procureur général près la Cour d’appel de Conakry de poursuivre des politiques pour cause de violences dans le Grand Conakry à l’appel du Fndc, les coalitions politiques de l’ANAD, du FNDC-Politique, de la CORED et du RPG ARC-EN-CIEL et alliés ont dans un communiqué déclaré vendredi qu’elles ne cèderont devant aucune intimidation.