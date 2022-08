Le rapport des Assises remis à Doumbouya : 45 recommandations formulées dont la réduction du nombre de partis politiques

Après plusieurs mois d’attente, le rapport final du comité national des assises nationales est désormais disponible. Il a été officiellement remis ce mercredi 24 août 2022 au président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya.

C’était dans les locaux du palais Mohammed V en présence de plusieurs invités marques dont le médiateur de la CEDEAO en Guinée, Dr Boni Yayi, des membres du gouvernement, les missions diplomatiques accréditées en Guinée, représentants de partis politiques et syndicalistes.

Les membres dudit comité au nombre de 31 ont sillonné tout le pays et les ambassades guinéennes à l’étranger pour écouter et recueillir les avis et recommandations des uns et des autres.

C’est pourquoi dans son intervention de circonstance, le porte-parole du comité, Mgr Vincent Koulibaly a tout d’abord remercié le président de la transition pour, dit-il, tous les moyens déployés pour rendre facile le travail des membres du comité.

« La mission confiée au comité nationale des assises est de collecter les causes de nos souffrances et recueillir les attentes des populations à la base par le biais des forums, focus groupes, consultations personnalisées et faire des recommandations. Les travaux se sont déroulés sur le terrain du 10 29 avril dans les 33 préfectures, les six communes de Conakry, nos ambassades et consulats. Un panel a été mis en place à Conakry sous la supervision des co-présidents qui a recueilli les témoignages des associations des victimes ayant des revendications spécifiques. Ces assises nationales ont connu la participation effective de 86249 de nos compatriotes et recueilli 4796 témoignages. C’est le lieu de remercier l’ensemble des populations guinéennes pour leur adhésion à la démarche des autorités de la transition qui consiste à purger les pages sombres de notre histoire », dira Mgr Koulibaly.

Poursuivant, il dira qu’après avoir écouté les témoignages des populations sur les différents actes de violences, de violation de droits humains et recueillir les demandes de réparation, le comité national des assises nationales fait 45 recommandations don selon lui, certaines sont urgentes.

« 1-Recommandations urgentes : Assurer une prise en charge médicale immédiate des maladies victimes de violence et violation des droits humains et leur apporter une aide psychologique et matérielle ; Régulariser la situation des personnes mises à la retraite par erreur à la Fonction publique et dans l’Armée ; Accorder un moratoire aux déguerpissement pendant la période hivernale ; Rembourser l’avance payée par les femmes et les jeunes dans les programmes MUFFA et MC2 pour les cas justifiés ; Mettre en place une commission ad doc de suivi et d’exécution des recommandations issus des assises nationales ; Vulgariser le rapport issu des assises nationales.

2- Recommandations relatives à la manifestation de la vérité : Mettre en place par voie législative une commission vérité et de réconciliation pour connaitre les cas les plus complexes de notre passé historique ; Mettre en place un comité scientifique qui aura pour mission d’écrire l’histoire générale de la Guinée ; Mener des démarches pour l’obtention de la reclassification des archives portant sur la Guinée, en Guinée et à l’étranger

3- Recommandations concernant le droit à la justice : Réhabiliter toutes les victimes politiques avérées en cassant des jugements de condamnation en violation de la loi en vigueur ; Accélérer la tenue des procès en attente notamment ceux de janvier-février 2007, du 29 septembre 2009, août 2012 et autres crimes de sang commis lors des manifestations politiques et syndicales ; Adopter une loi pour la protection des victimes et des témoins ; Identifier et punir les auteurs des violences et des violations des droits humains lors des manifestations tant parmi les forces de défense et de sécurité que parmi les manifestants.

4- Recommandations relatives aux réclamations à l’Etat et aux auteurs : De reconnaitre leurs responsabilités dans la gestion du passif historique du pays suivi de la présentation d’excuse publique aux victimes ; Mettre en place un fonds d’indemnisation des victimes ; Restituer aux ayants droit leurs biens spoliés ; Transformer la partie carcérale du Camp Camayenne en un lieu de mémoire par la construction d’un monument de souvenir ; Institutionnaliser une journée nationale de souvenir à la mémoire des victimes de violation des droits humains ; Eriger des musées, monuments stèles dans tous les lieux de mémoire, et attribuer aux édifices et voies publics des noms puisés dans le riche répertoire de notre patrimoine historique…

5- Recommandations liées au réforme institutionnelle : Renforcer l’appareil judiciaire ; Adopter une loi qui condamne les propos et attitudes à caractère ethnocentrique, communautariste ; Créer une institution nationale de prévention, de gestion et de résolution des conflits ; Réduire le nombre de partis politiques », a entre autres cité comme recommandations Mgr Vincent Koulibaly.

Youssouf Keita

+224 622285400