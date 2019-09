Le récit (touchant) de Mamadou Bobo Bah, victime du 28 septembre : ‘’depuis 10 ans, je cherche à soigner mon pied qui est amputé’’

La date historique du 28 septembre, depuis maintenant 10 ans, ne rappelle pas seulement le « NON » retentissant de la Guinée d’appartenir à la communauté française proposée par le général de Gaulle. Elle marque aussi le massacre de 157 personnes au stade de Conakry en 2009 contre un maintien au pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte. Les survivants de ce massacre attendent toujours la tenue d’un procès et certains qui vivent encore avec les séquelles de ces crimes odieux demandent l’aide des bonnes volontés pour se soigner. C’est le cas de Mamadou Bobo Bah qui a perdu l’usage de son pied après avoir reçu des balles. Aujourd’hui, ce jeune d’une trentaine d’années, rencontré à Bambéto, vit avec des douleurs atroces au quotidien faute de soutiens pour suivre une intervention chirurgicale.

« Le 28 septembre 2009, j’ai reçu des balles au niveau de mon pied et jusque-là où je vous parle, je ressens des douleurs très profondes. Souvent, j’ai du mal à dormir. On a fait une première intervention à Dakar qui n’a pas réussi. Le médecin nous a dit qu’il fallait reprendre l’intervention. J’ai tapé à beaucoup de portes mais jusqu’à présent je n’ai pas d’aide. Donc aujourd’hui je sollicite l’aide de toutes les bonnes volontés et même du président de la république pour que je puisse me débarrasser de cette douleur qui me ronge depuis 10 ans, même si je sais que je vais rester handicapé à vie. Depuis 10 ans je cherche à soigner mon pied qui est amputé », nous confie ce jeune qui a participé au meeting organisé le 28 septembre 2009 par les forces vives de la nation.

Mamadou Bobo qui cherche des soutiens pour ses soins demande à l’État d’indemniser les victimes. Car, selon lui, c’est le besoin le plus pressant.

« Demain [samedi] ça va faire 10 ans, nous attendons que justice soit rendue. Nous avons reçu des fausses promesses pour la tenue du procès et jusqu’à présent il n’y a rien, l’État guinéen est incapable, on a parlé de La Haye mais nous, nous ne croyons plus à la tenue de ce procès. Moi ce que je demande, c’est une indemnisation des victimes qui souffrent. Si on a fait dix ans sans faire ce procès, on est tenté de croire qu’on peut faire dix autres années sans ce procès. Donc je demande à l’État guinéen de nous indemniser, c’est ce que toutes les victimes demandent aujourd’hui, parce que grâce à nous, beaucoup de choses ont changé en Guinée. Aujourd’hui, mon père est âgé 80 ans, il est au village avec ma maman, je suis l’aîné, je ne peux rien parce que mon pied est amputé, c’est pourquoi je demande à l’État de nous venir en aide. En 2009, j’étais en Terminale mais après les événements du 28 septembre, j’ai abandonné l’école pour m’occuper de mon pied », a-t-il ajouté tout en indiquant que c’est l’actuel ministre de la jeunesse qui a été celui qui a financé son déplacement à Dakar.

« Ce jour, on n’était sorti pour manifester, mais on ne savait pas que cette manifestation allait changer le cours de notre vie. Certains sont morts et d’autres ont disparu, donc si on ne fait rien pour nous, on risque de succomber à nos blessures. Je remercie le ministre de la jeunesse actuel, parce que c’est lui qui m’a aidé à aller à Dakar pour le premier protège. Et pour le deuxième protège, c’est la FIDH qui m’a soutenu. Donc je profite de votre micro pour les remercier », a-t-il dit.

Thierno Sadou Diallo

