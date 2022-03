Le régisseur de la prison civile de Fria révèle : « faute de clôture, les citoyens profitent des mouvements pour libérer les détenus de fois »

En séjour de travail dans la ville de Fria, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, après avoir remis la décision d’habilitations aux directeurs des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) ce samedi 19 mars 2022, dans la salle de justice de paix de Fria, a visité comme mentionné dans son agenda la prison civile de Fria.

Le régisseur Mamadou Yaya Barry de la prison de Fria a exposé au procureur général près la Cour d’appel de Conakry accompagné des autorités administratives et judiciaires, les difficultés majeures auxquelles ils sont confrontés : « Les difficultés que nous avons comme vous le constatez vous-même, notre clôture n’est pas achevée et à chaque fois qu’il y a des mouvements ici, les citoyens profitent pour nous agresser et faire sortir tous les détenus. Ils ont fait ça au moins à deux reprises », a révélé le régisseur.

Prenant la parole, Alphonse Charles Wright a trouvé les besoins exprimés par le régisseur très pertinents et à prendre au sérieux, avant d’ajouter : « J’exhorte les gardes pénitenciers de veiller à ce que le règlement intérieur de la prison civile soit respecté, veiller à ce que les personnes qui y sont parce qu’elles sont en conflit avec la loi qu’elles soient traitées selon la dignité humaine telle que résultant des conventions des Droits de l’Homme. Faite en sorte que les femmes qui vivent ici soient traitées de manière à ce que cela soit fait sans qu’elles ne soient victimes de viol en milieu carcéral. Faites-en sorte que les mineurs qui y séjournent soient des mineurs de moins de 18 ans pour des raisons et des décisions du juge pour enfant qu’ils ne soient pas avec des majeurs », a déclaré Alphonse Charles Wright avant de procéder à la visite des prisonniers, inspecter des cales et des Procès-Verbaux de garde à vue et les mandats de dépôt.

Mamadou Yaya Barry, envoyé spécial de Mediaguinee depuis Fria.