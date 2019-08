Le renforcement de capacités des gestionnaires des ressources humaines du Ministère de la fonction publique au centre d’une rencontre à Conakry 

Une réunion de deux jours entre les nouvelles autorités de la direction nationale de la fonction publique et des directeurs des ressources humaines et administrateurs publics du Ministère de la fonction publique a débuté ce lundi 19 août 2019 à Kaloum dans les locaux dudit département. Objectif, renforcer les capacités des gestionnaires des ressources humaines et les outiller afin de rendre meilleures leurs prestations dans les domaines de la gestion des compétences et de l’évaluation des performances des personnels et des structures relevant de leurs attributions.

Cette réunion est une initiative des nouvelles autorités de la fonction publique qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des pratiques, procédures et méthodes de travail. Elle connaîtra selon Madame Baldé Hadja Aïssatou Daff, directrice nationale de la fonction publique deux moments forts que sont « les cérémonies d’ouverture et de clôture, et les travaux en panel ».

« Vous irez tout de suite en commission de travail dans les différents panels, et vous allez vous atteler à un réel effort pour apporter des solutions concrètes et exigeantes capables de résoudre les grandes questions de développement des ressources humaines, auxquelles vous êtes confrontés de façon quotidienne. Ensuite, ensemble vous allez produire un rapport succinct dans lequel vous mettrez toutes les recommandations et les perspectives d’amélioration des services de gestion des ressources humaines que vous avez la lourde charge de gérer. Enfin, tout en vous remerciant de votre aimable attention, et vous réitérant une fois de plus mes souhaits de bienvenue, je terminerai mon propos par vous rappelez d’avoir à l’esprit quatre points importants qui sont : l’impératif de cohérence pour être cohérent dans ce que vous allez faire ; deuxièmement, être conscient de cette simulation qui est un exercice sérieux, car de vos résultats, dépendent des bonnes pratiques de la gestion des ressources humaines. En troisième lieu, je vous demanderai de vous engager fondamentalement dans vos propositions. Cet engagement vous permettra d’être impératifs et innovants. Et enfin, prenez-y plaisir aussi de cette simulation qui est aussi et surtout un jeu de rôle et de stratégie », a conseillé la directrice nationale.

Cette réunion s’inscrit en droite ligne de la volonté du président de la République de bâtir une administration efficace, efficiente au service du développement, a dit Ousmane Bangoura, secrétaire général de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la modernisation de l’administration.

« Vos échanges seront axés sur les points inscrits dans les trois thématiques essentiels ci-après titrés en trois panels à savoir (1) renforcement des capacités techniques des divisions des ressources humaines ; (2) amélioration de la gestion courante et suivi des dossiers ; (3) suivi et évaluation des divisions. Les rapports des différents panels seront présentés en plénière pour critique, amendement et propositions. Ces rapports synthétisés dans le rapport final en réunion de travail prendront en compte vos préoccupations au titre des recommandations de cette réunion de travail. Monsieur Elhadj Billy Nankouman Doumbouya me charge de vous dire qu’il attend de nos travaux, les éléments de solutions pertinentes, pratiques au problèmes qui affectent la gestion rationnelle des ressources humaines axée sur le mérite et la performance », a-t-il rappelé

Ont pris part à cette rencontre toutes les directions et les services du Ministère en charge de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la modernisation de l’administration.

64 sur 78 divisionnaires des ressources humaines ont été enregistrés.

Maciré Camara

+224 628 112 098