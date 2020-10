Le représentant du HCDH en Guinée à la HAC : ‘’nous sommes venus nous approprier sur le dispositif dont dispose l’institution’’

Le président de la Haute Autorité de la Communication, (HAC), Boubacar Yacine Diallo en compagnie de ses collègues commissaires a reçu ce mercredi, 7 octobre 2020, la visite du représentant du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH, Patrice Vhard. Ce, en prélude de l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

Les deux hommes ont échangé autour des thématiques permettant d’avoir un processus électoral apaisé et crédible en République de Guinée.

Selon, le représentant l’hôte de la HAC, « Nous sommes venus d’abord nous approprier sur le dispositif dont dispose la HAC pour faire ce travail qui est très déterminant. Pour d’abord, la paix et la stabilité, mais aussi pour la crédibilité du processus électoral en Guinée. Mais nous comptons aussi avec la nouvelle équipe que nous félicitons ne pas nous arrêtés aux échéances présidentielles », dira-t-il.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Vous savez, aujourd’hui, les medias sont un partenaire déterminant pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale et la protection des droits de l’homme au tant que toutes dérives à travers les medias ou les réseaux peuvent réduire en néant tous efforts qu’un peuple aura consenti pour vivre ensemble. »

Parlant de installation du monitoring des médias au niveau de l’institution (HAC), le patron des Nations Unies aux Droits de l’Homme en Guinée s’est réjoui en ces termes : « J’ai été très impressionne par l’engagement des commissaires et du président à vraiment tenir cette responsabilité qui est majeure, mais aussi par le dispositif technique dont la HAC dispose. Ce n’est peut-être pas les meilleurs du monde entier mais toute comparaison gardée, je pense qu’on a des raisons de nous réjouir. Puisque nous ayons un dispositif qui nous permet à la fois en temps réel de suivre ce qui se passe à travers les télévisions, radios mais aussi les réseaux sociaux. »

Pour sa part, le président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo a d’abord remercié et salué la visite de cette délégation des Nations Unies, avant de féliciter les hommes de médias pour le professionnalisme observé pendant cette campagne du scrutin du 18 octobre prochain.

« J’espère que jusqu’à la fin de la campagne et après ce climat d’apaisement va être cultivé. A date, nous n’avons reçu aucune plainte d’aucun parti politique. Je considère donc que la campagne se déroule normalement sur les medias. Et j’encourage tout le monde à décourager tous ceux qui veulent que la Guinée brûle pour que le citoyen dorme en paix, pour qu’il se réveille en paix. Et en ce qui concerne les medias, qu’ils dorment dans la joie et qu’ils se réveillent dans la fête… »

Elisa Camara

