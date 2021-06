Le représentant permanent de la CEDEAO rencontre Mamadou Sylla, cfo

Le chef de file de l’opposition (cfo) parlementaire et président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), Elhadj Mamadou Sylla, a eu une rencontre dans la matinée de ce mercredi 23 juin 2021, avec le représentant de la CEDEAO, le Cap-verdien Mario Gomes Fernandes. Une rencontre qui a eu pour cadre les locaux de l’institution à Dixinn, dans la capitale guinéenne.

Au sortir de la rencontre, qui s’est tenue à huis clos, le représentant de la CEDEAO, M. Fernandes a précisé que cette rencontre est une visite de courtoisie. « Je pense qu’on a beaucoup écouté, on a appris. On a bien pris les notes. Ce qui est possible, on va le faire. Nous sommes une organisation représentant les 15 États. Nous, notre rôle, c’est de faciliter s’il y a un problème. On ne va pas faire une déclaration politique, indépendante, politiquement parlée.», a-t-il précisé.

Pour sa part, le chef de file de l’opposition parlementaire, a, à sa prise de parole, renchéri que cette visite de courtoisie avait pour but de présenter les membres de son cabinet à cette institution ouest-africaine, et parler du rôle qu’il est en train de jouer, en tant qu’élu du peuple. « On a expliqué que nous ne sommes pas une opposition violente, mais une opposition qui prône le dialogue. Ce qu’il a beaucoup apprécié. Parce qu’on ne peut régler une chose si ce n’est pas autour d’une table. C’est mieux de discuter ensemble, avec le gouvernement et tous les acteurs concernés de notre pays. Nous, nous privilégions le dialogue. C’est tout ce qu’on lui a expliqué. Et il a bien apprécié…Pour finir, il a promis qu’à chaque fois qu’il y a des besoins, selon sa feuille de route et son domaine, il sera là pour faciliter tout.», a-t-il indiqué à sa sortie de la rencontre.

Mamadou Yaya Barry

622266708