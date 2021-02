”Le RGD n’est pas et ne sera jamais une opposition de façade” (Par Alsény GaliManguê Soumah)

Maitre Abdoul Kabèlè CAMARA est connu pour être de tout temps un fédérateur, à l’écoute de toutes les opinions même les plus opposées à la tienne. Quand il adhère à un projet, il le fait en conscience et l’exprime en conséquence. Il prend rarement la parole et dès que c’est le cas, il a un franc-parler, direct et concis.

Oui, Maitre Abdoul Kabèlè CAMARA a bien dit que « le RGD n’est pas de l’opposition et ne sera pas de l’opposition ». Qu’a-t-il voulu dire par cette phrase qui a fait diversement réagir les guinéens.nes ?

« GaliManguê, je suis un africain, quand on frappe à ma porte, je me dois de l’ouvrir. J’ai reçu une demande d’audience de l’honorable Mamadou SYLLA, président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), actuel chef file de l’opposition parlementaire dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les formations politiques et les institutions de la République pour évoquer le dialogue politique ».

Les propos entre ces deux hommes ont été cordiaux, l’échange se devait être vrai et il l’a été. Justement, c’est dans cet esprit que Maître Abdoul Kabèlè CAMARA a voulu préciser que son parti n’est pas et ne sera jamais d’une opposition fabriquée pour un usage démocratique tronqué et sciemment organisé pour leurrer les Guinéens.nes. Il est évident que le RGD n’est pas et ne sera jamais une opposition de façade. C’est pour cela que la différence entre l’opposition parlementaire et l’opposition républicaine doit être soulignée. Le manque de représentativité et le manque de crédibilité du parlement guinéen actuel fait que cette nuance est de taille.

Qu’est-ce qui explique alors que cette seule phrase fasse les titres des articles de presse et d’autres de ses expressions complètement occultées ? Certains journalistes, n’ayant pas compris la subtilité et la profondeur du message du président du RGD ou préférant le sensationnel n’ont pas voulu/su expliquer que le président du RGD parlait de l’opposition parlementaire actuelle tel qu’elle a été bonnement fabriquée et utilisée au service de la mouvance et non de l’opposition républicaine. Le journalisme est la rencontre entre une confiance et une conscience, comment faire en Guinée si l’usage systématique de phrases sorties de leur contexte de nature à déformer le fond du propos ne peuvent plus éclairer les citoyens ?

Maitre Abdoul Kabèlè CAMARA le répète souvent « Le Rassemblement Guinéen pour le Développement (RGD) est un parti à équidistance de tous les partis. Nous sommes engagé à défendre des principes ». Il ne s’agit pas de faire adhérer aveuglement le RGD à toute opposition au détriment des valeurs du parti pour lesquelles des adhérents et sympathisants se mobilisent.

Il ne s’agit pas non plus de s’opposer de manière systématique à tout ce que fait le gouvernement. Une opposition responsable doit être avant tout une force de proposition. « Le RGD va participer à tout dialogue transparent et inclusif pouvant amener la Guinée à s’apaiser afin de réussir une transition démocratique dans notre pays » avait précisé Maître Abdoul Kabèlè CAMARA. Ces propos ont été clairs et sans équivoque comme à son habitude concernant la mise en place d’un espace de dialogue politique et la possible participation de son parti à condition que la forme et le fond de la démarche exigent de la transparence et du sérieux.

Le silence du président du RGD fait autant parler que sa prise de parole. Ce ne sera donc pas la dernière fois que ses faits et gestes soient scrutés et interprétés par certains qui iront jusqu’à tordre ses propos pour une fabrication totalement artificielle que de souligner l’immense personnalité qu’il représente pour la Guinée.

Alseny GaliManguê SOUMAH

Secrétaire Général du RGD Europe et conseiller du Président du parti