Le riche opérateur et conservateur Ousmane Baldé ‘’Sans loi’’ désigné président de la coordination Haali poular de Guinée

Très connu des grands milieux guinéens et d’Afrique, Ousmane Baldé ‘’Sans Loi’’ a été désigné président de la coordination nationale des Fulbés et Haali poular de Guinée. Il succède ainsi au doyen Elhadj Saikou Yaya Barry, compagnon de l’indépendance, décédé le 17 septembre dernier à l’âge de 94 ans à Conakry.

Sans Loi qui fut très proche de l’ancien président Lansana Conté a été longtemps président de la chambre de commerce et d’industrie de la Guinée.

Réputé conservateur et très attaché aux valeurs qui fondent le Foutah Djallon, Sans Loi a offert à Fatako, -sa localité d’origine située dans Tougué, préfecture enclavée au nord de la Moyenne Guinée-, l’une des plus grandes et belles mosquées de la République. Sa réalisation avait coûté plusieurs milliards de francs guinéens.

