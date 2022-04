Le riz de Doumbouya divise les artistes : « Grand Devise et autres ont reçu chacun 10 sacs. Nous autres, avons été exclus »

Ils étaient plusieurs acteurs culturels à avoir rallié la cour du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat pour réclamer leur part de riz ce mardi matin. Cette réaction est due à un don de plus de 5.000 sacs de riz que le président de la transition a offerts aux hommes de la Culture àl’occasion du mois saint de ramadan.

Selon le syndicat des artistes comédiens de Guinée, jamais ces derniers n’ont reçu leur dû, seulement une minorité en a profité.

« Vu le calvaire que nous artistes guinéens nous traversons, le président Mamadi Doumbouya a jugé nécessaire d’offrir 50.000 sacs de riz à notre corporation », a-t-il déclaré. Et d’ajouter: « informé, le président des comédiens, Grand Devis, ainsi que d’autres artistes se sont présentés et ont reçu chacun 10 sacs de riz. Nous autres, nous avons été exclus. Raison pour laquelle aujourd’hui, on a décidé de se donner rendez-vous ici pour réclamer notre part à notre ministre » a soutenu Poupette Diabaté.

Débuté depuis maintenant 3 semaines, cet artiste connu sous le nom »Kougouri », pointe du doigt quelques responsables de leur corporation et réclame sa part du gâteau.

« De nos jours, les artistes sont en groupes. Quand il y a une rencontre, chacun privilégie son équipe. Sinon Grand Devis et Kabakoudou à eux seuls peuvent réunir tout le monde. S’ils ne l’ont pas fait, c’est par refus. Mais jusqu’à preuve du contraire, nous demanderons notre part » a fait savoir l’artiste.

Après une longue attente, le ministre de la Culture, à travers son secrétaire général, a fait savoir qu’il est en concertation avec le président de la transition, jusqu’au moment où nous quittions les lieux.

Mariame Mayi Cissé